فشل مباحثات كوريا الجنوبية والإمارات حول زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

فشلت كوريا الجنوبية والإمارات في التوصل إلى اتفاق بشأن طلب أبو ظبي زيادة الرحلات الجوية من وإلى كوريا الجنوبية

وأوضحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أن البلدين فشلا في التوصل لاتفاق بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بأكثر من الضعفين، في المحادثات التي عقدت بين الجانبين أمس الأربعاء في أبوظبي بالإمارات.

ووفق وكالة "يونهاب"، شركة طيران الإمارات تشغل حاليا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار دبي الدولي في الأسبوع، فيما تشغل شركة الاتحاد للطيران أيضا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار أبوظبي الدولي في الأسبوع. فيما تطالب الشركتان بزيادة العدد إلى 14 رحلة جوية على الأقل في الأسبوع.

ومن بين شركات الطيران الكورية الجنوبية، تشغل الخطوط الجوية الكورية 7 رحلات جوية بين إنتشون ودبي في الأسبوع.

وقالت وحدة صناعة الطائرات إن شركات الطيران الكورية الجنوبية قد تخسر المنافسة مع منافستها الإماراتية، والتي توفر تذاكر الطيران بأسعار منخفضة نسبيا مع الخدمات الجيدة، وقد تفقد ركابها الذين يسافرون ليس إلى الإمارات فقط، بل إلى الدول الأوروبية.

في غضون ذلك، أوضح مسؤول في الوزارة، اليوم، أن كوريا الجنوبية ستعقد باستمرار محادثات جوية مع الإمارات للبحث عن طريق لتطوير صناعة الطيران لكل من البلدين.