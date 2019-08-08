خطر على الحياة... منظمة دولية تحذر من السفر إلى أمريكا

حذرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، من السفر إلى أمريكا، وطالبت إلى توخي أقصى درجات الحذر عند السفر في جميع أنحاء الولايات بسبب انتشار العنف بالأسلحة النارية.

وأصدرت المنظمة الدولية تحذيرا يدعو المسافرين المحتملين والزوار إلى توخي أقصى درجات الحذر عند السفر في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار العنف الذي أصبح سائداً في الولايات المتحدة إلى حد يمكن اعتباره "يصل إلى حد أزمة حقوق إنسان".

Today we issue a travel warning calling for travelers & visitors to the United States to exercise extreme caution & have a contingency plan when travelling throughout the country. This is due to ongoin rampant gun violence in the United States. pic.twitter.com/eVVeMnAOOP — Amnesty International (@amnesty) ٧ أغسطس ٢٠١٩

​وقالت المنظمة إنه "يجب أن يظل المسافرون إلى الولايات المتحدة حذرين من أن البلاد لا تحمي بشكل مناسب حق الناس في أن يكونوا آمنين".

وبحسب التحذير: "العنف المتزايد للأسلحة النارية، ومعظمها من جرائم الكراهية، بما في ذلك العنصرية والتمييز، مع تسليط الضوء على أن عرق المسافر أو بلد المنشأ أو الخلفية العرقية أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية قد تعرضهم لخطر أكبر بعد الهجمات الأخيرة المرتبطة بالإيديولوجية ذات التفوق الأبيض".

The individual who took this shooting video inside Walmart near Cielo Vista made it out unharmedhttps://t.co/ihNdA4FWeK#Texas #walmartshooting pic.twitter.com/SAkwS9Vq1I — Gulf Today (@gulftoday) August 3, 2019

​وأشار التحذير إلى مدى تعرض جميع جوانب الحياة في أمريكا للخطر بطريقة ما عن طريق الوصول غير المقيد إلى الأسلحة النارية، دون تنظيم شامل وموحد لحيازتها واستخدامها، من خلال إعطاء الأولوية لملكية السلاح على حقوق الإنسان الأساسية.

واعتبر البيان أن الحكومة الأمريكية تفشل "عمداً ومنهجيًا" على مستويات متعددة وتتجاهل التزاماتها الدولية لحماية حقوق الناس وسلامتهم.

31 dead this weekend in two more horrific shootings. HOW MANY MORE lives must be lost before we take action?



In Florida, we can ban these weapons of war in 2020 by constitutional amendment.



Watch the video. RT. Donate. Join the movement. https://t.co/wx3h30CXmo pic.twitter.com/VoGXvdGgQ8 — Gail Schwartz (@gailbarb1) August 5, 2019

​ودعت المنظمة في حملتها إلى "وضع حد للعنف المسلح على الجهود المبذولة لإصدار القرار S.42، وحظر أسلحة الاعتداء، وقانون نزع سلاح الكراهية".

ونقلت المنظمة عن إرنست كوفرسو، مدير حملة End Gun لمكافحة العنف في منظمة العفو الدولية بأمريكا، أنه "لا يمكن أن يتوقع الناس في الولايات المتحدة بشكل معقول أن يكونوا خاليين من الأذى- ضمان عدم إطلاق النار أمر مستحيل. مرة أخرى، من الواضح بشكل مخيف أن الحكومة الأمريكية غير راغبة في ضمان الحماية من عنف الأسلحة".