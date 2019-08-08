الخارجية الفرنسية تعلن استقبال 30 إيزيدية برفقة أطفالهن

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، وصول 31 امرأة إيزيدية برفقة أطفالهن إلى مطار تولوز، جنوبي البلاد، على متن رحلة قادمة من أربيل

باريس-سبوتنيك. قالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تستقبل فرنسا اليوم الخميس 8 آب/أغسطس، 31 امرأة إيزيدية من ضحايا "داعش" برفقة أطفالهن. وقد حطت هذا الصباح، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، طائرة قادمة من أربيل، في مطار تولوز، بتمويل من الخارجية الفرنسية".

وأضافت الخارجية في البيان أن عملية الاستقبال التي جرت اليوم تأتي "استكمالا للجهود التي قامت بها فرنسا من خلال استقبال 16 عائلة في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018 ، و28 عائلة أخرى في شهر أيار/مايو من هذا العام".

وذكرت الخارجية بتعهد الرئيس ماكرون أمام ناديا مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، باستقبال 100 عائلة إيزيدية كانت ضحية لجرائم "داعش".

كما أكدت الخارجية الفرنسية في البيان أن السلطات المحلية ستقوم بتوزيع العائلات الإيزيدية في عدة مناطق بفرنسا، حيث ستؤمن لهن الظروف اللازمة للحياة الكريمة من مأوى والأمن والتعليم والعلاج.

وكانت فرنسا قد أكدت عزمها، وبالتعاون مع السلطات العراقية، تسهيل استقبال ضحايا العنف الإثني والديني في الشرق الأوسط، بالإضافة لمساعدة هذه الجماعات في العراق من أجل توفير ظروف عيش لائقة لأفرادها هناك، وإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة "داعش".