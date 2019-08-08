الخارجية الفرنسية تعلن استقبال 30 إيزيدية برفقة أطفالهن

باريس-سبوتنيك. قالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تستقبل فرنسا اليوم الخميس 8 آب/أغسطس، 31 امرأة إيزيدية من ضحايا "داعش" برفقة أطفالهن. وقد حطت هذا الصباح، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، طائرة قادمة من أربيل، في مطار تولوز، بتمويل من الخارجية الفرنسية".
وذكرت الخارجية بتعهد الرئيس ماكرون أمام ناديا مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، باستقبال 100 عائلة إيزيدية كانت ضحية لجرائم "داعش".
كما أكدت الخارجية الفرنسية في البيان أن السلطات المحلية ستقوم بتوزيع العائلات الإيزيدية في عدة مناطق بفرنسا، حيث ستؤمن لهن الظروف اللازمة للحياة الكريمة من مأوى والأمن والتعليم والعلاج.
وكانت فرنسا قد أكدت عزمها، وبالتعاون مع السلطات العراقية، تسهيل استقبال ضحايا العنف الإثني والديني في الشرق الأوسط، بالإضافة لمساعدة هذه الجماعات في العراق من أجل توفير ظروف عيش لائقة لأفرادها هناك، وإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة "داعش".
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