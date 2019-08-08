أول تعليق رسمي من إيران على مشاركة إسرائيل في "تحالف تأمين الخليج"

اعتبر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أن الحديث عن مشاركة إسرائيل في التحالف الذي تسعى إليه أمريكا لتأمين الخليج، "إجراء استفزازي كبير".

وقال حاتمي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن الحديث عن مشاركة إسرائيل في تحالف بحري دعت الولايات المتحدة إلى تشكيله في مياه الخليج "إجراء استفزازي كبير ويحمل تداعيات كارثية".

وأجرى وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اتصالات هاتفية بنظرائه الكويتي والقطري والعماني، أكد خلالها التزام بلاده بأمن منطقة الخليج.

وقال حاتمي إنه "لا يجب أن تكون المنطقة مسرحا للغرباء، وأنه يجب تقوم المنطقة من خلال دولها ببدء حوار بناء في هذا الإطار"، مؤكدا التزام بلاده بأمن المنطقة وخصوصا الخليج.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت تشدد فيه أمريكا العقوبات والضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.