القبض على زعيمة المعارضة الباكستانية مريم نواز

أفادت متحدثة باسم حزب الرابطة الإسلامية المعارض جناح نواز شريف، اليوم الخميس، بأن مكتب المساءلة الوطني قبض على السياسية المعارضة مريم نواز اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة مريم أورنجزيب لـ"رويترز": "ألقي القبض على مريم نواز... قبض عليها مكتب المساءلة الوطني في لاهور ولا نعرف سببا أو أساسا لذلك".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام أباد قررت سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند حول كشمير.

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس / آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها.