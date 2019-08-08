جاويش أوغلو: من المقرر عقد القمة الثلاثية حول سوريا يوم 11 سبتمبر في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أنه من المقرر عقد القمة الثلاثية حول سوريا يوم 11 سبتمبر/أيلول في أنقرة

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "سيتم عقد القمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية 11 سبتمبر المقبل في تركيا، وتوصلنا إلى تفاهم مبدئي حول عقد القمة وسنقوم بعقدها إذا لم نواجه عائقا"، مشيرا: "توصلنا في أوساكا إلى تفاهم حول عقد القمة الرباعية بعد تشكيل اللجنة الدستورية السورية وسنقوم بالتخطيط للقمة الرباعية بعد عقد القمة الثلاثية".

وتابع فيما يخص المنطقة الآمنة: "من الممكن أن نصف التفاهم الذي توصلنا إليه أمس مع الولايات المتحدة بالبداية وسنتخذ قرارات مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة".

ولفت وزير الخارجية التركي: "لن نسمح للاتفاق مع الولايات المتحدة أن يتحول إلى خارطة طريق منبج وينبغي تطبيقه"، مشددا: "ينبغي انسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة واستعادة الأسحلة الممنوحة لها وإلا سنقوم بفعل ما يلزم".