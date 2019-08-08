فيديو...تعرف على مزايا "غالاكسي بوك إس" الجديد

كشفت شركة سامسونغ عن جهاز اللابتوب الجديد" غالاكسي بوك إس"، الذي أكدت أنه يجمع بين خدمات اللابتوب وخفة وسهولة التنقل الخاصة بالموبايل

يتميز الجهاز الجديد بشاشة تقدر ب13.3 بوصة مع إمكانية قراءة 10 نقاط لمسية في نفس الوقت مع ذاكرة تصل داخلية تتراوح بين 256 و512 غييغلبايت.

وأضافت شركة سامسونغ أن الجهاز يعمل بمعالج كوالكوم المصمم خصيصا للأجهزة الشخصية بتقنية 7نانومتر، حيث يقدم أداء أفضل من حيث المعالجة بنسبة تتراوح 40% و80 %.

وأضافت الشركة أن بطارية الجهاز تكفي لتشغيل فيديوهات بشكل مستمر لمدة 23 ساعة يوميا.

ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 10 وشاشته العملاقة تجعل منه جهاز حاسوب مميز،كما يمكن توصيله بالإنترنت في أي وقت.

ومن أهم المزايا اللافتة للانتباه في الجهاز، أنه يمكن شحنه بواسطة الشاحن الخاص بهاتف الشركة الأحدث غلاكسي نوت 10 الجديد،

وأشارت الشركة أن سعر تسويق الجهاز يبدأ من 999 دولارا.