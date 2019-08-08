تركيا ترفض تحويل اتفاق المنطقة الآمنة مع واشنطن إلى خارطة طريق منبج

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بأن بلاده لن تدع الاتفاق مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا يتحول إلى ما يشبه خارطة طريق منبج.

في السياق ذاته قال جاويش أوغلو إنه من المقرر عقد القمة الثلاثية حول سوريا يوم 11 سبتمبر/أيلول في أنقرة، حسبما ذكرت قناة "TRT" التركية.

#عاجل جاوش أوغلو: لن ندع الاتفاق مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا يتحول إلى ما يشبه خارطة طريق #منبج — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) August 8, 2019

وأوضح الوزير: "سيتم عقد القمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية 11 سبتمبر/أيلول المقبل في تركيا وتوصلنا إلى تفاهم مبدئي حول عقد القمة وسنقوم بعقدها إذا لم نواجه عائقا"، مشيرا: "توصلنا في أوساكا إلى تفاهم حول عقد القمة الرباعية بعد تشكيل اللجنة الدستورية السورية وسنقوم بالتخطيط للقمة الرباعية بعد عقد القمة الثلاثية".

وكانت سوريا قد أعربت في وقت سابق عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه "الجانبان الأمريكي والتركي حول ما يسمى "المنطقة الآمنة".