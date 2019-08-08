شركة بريطانية للرحلات البحرية توقف العمل على الخط بين دبي والخليج

وقالت وكالة "رويترز" إن الشركة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن إلغاء برنامجها السياحي المخطط مسبقا في المنطقة من أكتوبر وحتى مارس على الأقل من العام المقبل، مشيرة أن الشركة ستقوم بتعويض الزبائن بالكامل عن جميع الرحلات البحرية الملغات.
وقال مدير الشركة، بول ليدلوي،" كوننا شركة بريطانية، فنحن لسنا متحمسين للحفاظ على برنامجنا المزمع تنظيمه بين دبي والخليج خلال فصل الشتاء".
وأضاف "لهذا اتخنا الخطوة غير العادية والمتمثلة في سحب "أوشينا" من المنطقة للموسم المقبل".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، استولى في الشهر الماضي على الناقلة البريطانية، ستينا إمبيرو، بالقرب من مضيق هرمز بسبب انتهاكات بحرية مزعومة. جاء ذلك بعد أسبوعين من استيلاء بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
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