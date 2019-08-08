شركة بريطانية للرحلات البحرية توقف العمل على الخط بين دبي والخليج

أعلنت شركة بريطانية لتنظيم الرحلات البحرية توقيف العمل بين دبي والخليج، على خلفية احتجاز القوات الإيرانية لسفينة شحن بريطانية في مضيق هرمز.

وقالت وكالة "رويترز" إن الشركة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن إلغاء برنامجها السياحي المخطط مسبقا في المنطقة من أكتوبر وحتى مارس على الأقل من العام المقبل، مشيرة أن الشركة ستقوم بتعويض الزبائن بالكامل عن جميع الرحلات البحرية الملغات.

وقال مدير الشركة، بول ليدلوي،" كوننا شركة بريطانية، فنحن لسنا متحمسين للحفاظ على برنامجنا المزمع تنظيمه بين دبي والخليج خلال فصل الشتاء".

وأضاف "لهذا اتخنا الخطوة غير العادية والمتمثلة في سحب "أوشينا" من المنطقة للموسم المقبل".

و في سياق متصل، تواصل شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" الامتناع عن إرسال ناقلاتها عبر مضيق هرمز، حيث وقعت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الحوادث التي شملت سفن تجارية من دول أوروبية وآسيوية. وقال المدير المالي لشركة "بريتش بتروليوم" بريان جيلفاري، في نهاية الشهر الماضي تقوم حاليا بشحن النفط من الشرق الأوسط عبر ناقلات مستأجرة. وأشار جيلفاري إلى أن القرار جاء على خلفية محاولة إيران الاستيلاء على إحدى ناقلاتها في 10 تموز/ يوليو الماضي.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، استولى في الشهر الماضي على الناقلة البريطانية، ستينا إمبيرو، بالقرب من مضيق هرمز بسبب انتهاكات بحرية مزعومة. جاء ذلك بعد أسبوعين من استيلاء بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.