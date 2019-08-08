مباحثات روسية - فلسطينية حول إقامة منطقة صناعية شمالي الضفة

عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، لقاء جمعه بالسفير الروسي لدى فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، حيث جرى بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "بحث رئيس الوزراء مع السفير الروسي إمكانية إنشاء منطقة صناعية بدعم من روسيا في نابلس لتساهم كما المناطق الصناعية في كل من جنين والخليل وبيت لحم وأريحا في دعم الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل تماشيا مع خطة الحكومة للتنمية بالعناقيد".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على "أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الروس من خلال إرسال رجال أعمال فلسطينيين إلى روسيا واستقبال رجال أعمال روس في فلسطين تماشيا مع التوجه نحو الانفكاك عن الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي والانفتاح على دول العالم".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "القيادتان الفلسطينية والروسية على تواصل دائم والعلاقة تاريخية ما بين البلدين ونريد أن تتوج هذه العلاقة بعقد لجنة مشتركة على مستوى رؤساء الوزراء لفتح آفاق أكثر للتعاون بين فلسطين وروسيا".