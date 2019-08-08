مدمرة أمريكية مزودة بأسلحة صاروخية تتوجه إلى البحر الأسود

توجهت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة، إلى البحر الأسود لتنفيذ عمليات في إطار الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حسب الأسطول السادس للبحرية الأمريكية.

قال قائد الأسطول السادس في البحرية الأمريكية، ليسا فرانكيتي، "العمليات البحرية التي نجريها في البحر الأسود مع حلفائنا وشركائنا تحافظ على العلاقات القوية اللازمة لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

يشار إلى أن المدمرة التي توجهت اليوم إلى البحر الأسود ستكون سادس مدمرة أمريكية تدخل إلى المنطقة في عام 2019. إذ شاركت المدمرة " كارني" في تموز/ يوليو الماضي في مناورات نسيم البحر بين القوات الأمريكية والأوكرانية، وبمشاركة ممثلين عن 17 دولة أخرى.

يشدد التقرير على أن السفن الأمريكية تعمل في البحر الأسود وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية مونترو، التي تقيد بقاء السفن من الدول التي لا تطل على مياه هذا البحر بمدة قدرها 21 يوما.