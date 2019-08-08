ترامب يتهم ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ليس هناك أحد مفوض بالحديث مع إيران نيابة عن بلاده متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال "إشارات متضاربة" إلى طهران بشأن احتمال إجراء محادثات.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات "أعلم أن إيمانويل يقصد خيرا.. شأنه شأن الآخرين.. لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها".

....I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

ولم يتضح على الفور ما الذي يشير إليه ترامب لكن تقريرا صدر هذا الأسبوع قال إن ماكرون دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لقمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الشهر للقاء ترامب.

ونفى دبلوماسي فرنسي هذا التقرير أمس الأربعاء.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق انتقادات لاذعة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه بـ"الغبي".

وجاءت هذه الانتقادات بسبب القرار الفرنسي، بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" و"أبل".