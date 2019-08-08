مركز المصالحة: وقوع إصابات وقتلى إثر انتهاك المسلحين في إدلب لنظام وقف إطلاق النار

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، اليوم الخميس، عن وقوع عدد من الإصابات والقتلى بسبب انتهاك المسلحين لنظام وقف إطلاق النار.

موسكو - سبوتنيك. وأكد باكين أن "المسلحون في منطقة خفض التصعيد إدلب انتهكوا نظام وقف إطلاق النار 46 مرة خلال 24 ساعة الماضية مما أدى إلى إصابة 13 عسكريا ومقتل عسكريين اثنين، وإصابة 5 مدنيين".

وقال باكين في إحاطة إعلامية: "قتل اثنين، وأصيب 13 عسكريا سوريا، وأصيب 5 مدنيين".

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، الاثنين الفائت، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداءات الجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، أكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا). إجمالا، وفقا لبيانات مختلفة، يوجد نحو 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.