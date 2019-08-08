البيت الأبيض: ترامب "ينتظر مكالمة" من القادة الإيرانيين في حال أرادوا التفاوض

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، للصحفيين اليوم الخميس، أنه إذا أراد القادة الإيرانيون إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ينتظر مكالمة" منهم.

وأوضحت المتحدثة "مطلبنا لآية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني هو أن يفكروا بعناية كيف يرهبون المنطقة ويفكرون أيضا في كيفية وقف هذا (الترهيب)، إذا كانوا يريدون التحدث عن كيفية التصرف كبلد طبيعي، وكيفية إعادتهم إلى العالم والتخلص من العقوبات، هم يعرفون بالضبط بمن يجب عليهم الاتصال، إنه الرئيس ترامب. هو ينتظر مكالمتهم".

وقال ترامب في وقت سابق إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.

وأكد ترامب أنه "ليس لديه أية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران".