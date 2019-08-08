جاويش أوغلو: اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا "بداية جيدة للغاية"

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة في سوريا بأنه "بداية جيدة للغاية".

قال جاويش أوغلو بمؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة "يمكننا وصف اتفاق أمس (بين أنقرة وواشطن) حول المنطقة الآمنة في سوريا بأنه بداية جيدة للغاية".

واستدرك بأن تركيا لن تسمح بأن يكون الإلهاء هدف هذا الإجراء على غرار ما حدث في خارطة طريق منبج، وفق ما ذكرت قناة "تي ار تي عربي".

من جهة أخرى قال الوزير التركي إن "من يقول إن تركيا حولت وجهها نحو آسيا وأهملت الغرب مخطئ جدا"، مشيرا مع ذلك إلى أن "آسيا بدأت تتحول إلى مركز اقتصادي للعالم".

وتوصلت أنقرة وواشنطن أمس الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا في أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين.