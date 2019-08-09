ترامب: نائبة مدير مكتب الاستطلاع القومي تغادر منصبها الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن نائبة مدير مكتب الاستطلاع القومى الأمريكي سو جوردون، ستغادر منصبها في 15 آب/أغسطس المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أعلنت سو أنها ستغادر منصبها يوم 15 آب/أغسطس، إي في نفس وقت استقالة (مدير الاستخبارات الوطنية) دان كوتس. سيتم تعيين مدير جديد بالوكالة للمخابرات الوطنية قريبا".

Sue Gordon is a great professional with a long and distinguished career. I have gotten to know Sue over the past 2 years and have developed great respect for her. Sue has announced she will be leaving on August 15, which.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

يذكر أن ترامب، أعلن في 28 يوليو/تموز الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

وجاءت استقالة كوتس على وقع سلسلة من الخلافات السياسية بينه وبين ترامب حول عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات الخارجية لواشنطن، وتحديدا العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا..