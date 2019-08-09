تعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قائما بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة تعيين مدير "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب جوزيف ماغواير، قائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أعلن أن جوزيف ماغواير، مدير "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الحالي، سيتم تعيينه مديرا مؤقتا للاستخبارات الوطنية اعتبارا من 15 آب/أغسطس".

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

يذكر أن ترامب، أعلن في 28 يوليو/تموز الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

وجاءت استقالة كوتس على وقع سلسلة من الخلافات السياسية بينه وبين ترامب حول عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات الخارجية لواشنطن، وتحديدا العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا..