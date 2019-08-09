رئيس الوزراء الروسي: موسكو تواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيزستان

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة والدعم إلى قرغيرستان.

موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف خلال لقاء رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف: "لدينا بالفعل علاقات متطورة جيدة للغاية. نتشاور في مجموعة واسعة من القضايا".

وأضاف: "نحاول قدر الإمكان تقديم المساعدة والدعم إلى أصدقائنا وشركائنا في جمهورية قيرغيزستان. وسيظل هذا الأمر على حالة، لا تشك في ذلك".

وويزور رئيس الوزراء الروسي العاصمة القرغيزستانية على ضوء تأزم الوضع هناك بسبب أعتقال الرئيس السابق أمس بسبب قضايا فساد

هذا وقد أعلن سيرغي سلساريف محامي الرئيس القرغيزستاني السابق ألمظ بك أتامباييف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم أعتقال موكله حتى 26 من الشهر الحالي، حيث سيتم محاكمته.

يذكر أنه أصيب أول أمس الأربعاء عشرات الأشخاص، بينهم صحفي، خلال عملية اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف، من قبل القوات الخاصة بهدف القبض عليه بتهم الفساد.

وفي 20 يونيو / حزيران الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة.

ووفقا لفرضية اللجنة، كان الرئيس السابق ضالعا في قضايا فساد أثناء تحديث محطة بيشكيك الكهروحرارية، والإفراج عن زعيم عصابة الإجرام المنظم، عزيز باتوكاييف، بناء على شهادات طبية زائفة. وقد وصف أتامباييف التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة".