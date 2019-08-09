مصدر: عملية تخريب أدت إلى الانفجارات بمستودع تستخدمه المخابرات التركية

أكد مصدر محلي من مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، اليوم الجمعة، أن انفجارا وقع فجر اليوم، في مستودع أسلحة وذخيرة تابع لجهاز المخابرات التركي على طريق الريحانية – كركخان بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، لافتا إلى أن الانفجارات لم تسفر عن سقوط قتلى وإصابات.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "كان جهاز المخابرات التركي قد قام بتحويل مقر تابع لمؤسسة المعدات الزراعية الكائن على طريق الريحانية – كركخان إلى مستودع لتخزين الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بهدف تزويد المنظمات الإرهابية الناشطة في سوريا بها".

وأضاف المصدر: "الانفجار لم يقع داخل المستودع وإنما هناك تدخل خارجي أي أنه تعرض لعمل تخريبي".

وأوضح المصدر: "أن الانفجارات التي وقعت في مجموعة مستودعات للأسلحة والذخيرة استمرت لأكثر من نصف ساعة" مشيراً إلى: "أنها لم تسفر عن سقوط قتلى وإصابات".

والجدير بالذكر أن تركيا تقوم بمد المجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة في سوريا والتي تصفها بـ "المعارضة" بالسلاح والمعدات العسكرية، وفي هذا الإطار حولت مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي المحاذية لمحافظة إدلب السورية إلى مستودع للسلاح والذخيرة.