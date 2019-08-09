ترامب: يجب ألا تصل الأسلحة لأيدي أشخاص غير أسوياء عقليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يجب أن تصل الأسلحة إلى أيدى أشخاص غير أسوياء عقليا، في إشارة إلى حوادث إطلاق النار، التي تزايدة بوتيرة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد الأسبوع الماضي، من أكثر الأسابيع دموية في الولايات المتحدة، حيث وصل إجمالي الضحايا في ثلاثة حوادث منفصلة إلى 34 قتيلا وإصابة أكثر 65 آخرين.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة 9 أغسطس / آب: "هناك مناقشات جادة تجري الآن، بين قادة الكونغرس، حول قواعد امتلاك الأسلحة الشخصة، وشراءها في الولايات المتحدة الأمريكية".

Serious discussions are taking place between House and Senate leadership on meaningful Background Checks. I have also been speaking to the NRA, and others, so that their very strong views can be fully represented and respected. Guns should not be placed in the hands of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

وأضاف: "حصول الأشخاص غير الأسوياء على أسلحة يعرض حياة الأمريكيين للخطر، ويجب علينا جميعا أن نعمل من أجل الحفاظ على الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتقول الشرطة الأمريكية إنها عثرت على كتابات ربطت الهجمات بأيديولوجيات الكراهية أو أفكار بقتل آخرين.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما مرعبة بسبب الحق الأمريكي في امتلاك المدنيين للسلاح، وفي 2019 وحده سجلت أمريكا نتيجة للجرائم والحوادث بالأسلحة النارية، مصرع 8.837 شخصا، وإصابة 17.501.

​وبحسب بوابة "غون" لتقارير العنف التي تجمع وتلخص المعلومات من وكالات إنفاذ القانون والسلطات ووسائل الإعلام، أنه سُجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 33.316 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم 253 عملية قتل جماعي، و 1.044 عملية اقتحام منزل، 893 عملية دفاع عن النفس، و945 عملية إطلاق نار عشوائي.