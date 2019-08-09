تحذير صاحب متجر في تركيا بسبب منعه دخول السوريين والإيرانيين والأفغان (صورة)

أعلنت المنظمة التركية لحماية حقوق الإنسان والمساواة أنها حذرت صاحب متجر للملابس في محافظة دنيزلي، قام بوضع إعلان على أبواب المتجر يمنع المهاجرين من سوريا وإيران وأفغانستان من الدخول إلى المتجر وإجراء عمليات الشراء فيه.

وجاء في الإعلان "لا يمكن للأشخاص من سوريا وإيران وأفغانستان دخول هذا المتجر وخدمتهم، وإلا سوف يتعرضون للضرب. نحن لسنا مسؤولين عن العواقب".

Denizli'de, işyerine Suriyeliler giremez yazısını yazan esnafa uyarı cezası verildi. pic.twitter.com/2J90v4Fhra — Turancıhaber (@HaberTuranc) August 9, 2019

بعد أن وصلت صور الإعلان إلى الإنترنت وأثارت غضبا علنيا، بدأ مكتب المدعي العام في دنيزلي إجراءات ضد صاحب المؤسسة بتهمة إهانة الكرامة والتحريض على الكراهية والعداء.

كما وصل وفد من منظمة حماية حقوق الإنسان والمساواة إلى دنيزلي لتوضيح ملابسات القضية. وحرر أعضاء الوفد إلى صاحب المتجر غرامة مالية قدرها 1000 ليرة تركية لانتهاك الحظر المفروض على التمييز العنصري والعرقي، ولكن بعد ذلك مع الأخذ في الاعتبار توبته ووضعه المالي، تقرر استبدال الغرامة بتحذير.