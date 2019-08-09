إيران تقرر عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، سلمان ساماني، إن المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية قد دخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الحدودية.

وقال سلمان ساماني اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد.

وكان رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني قد أصدر قبل ذلك مرسوما رئاسيا بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب، كما نقلت وكالة "إرنا".

وكان رئيس الجمهورية قد أوعز بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ الوزارة هذه الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.