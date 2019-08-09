ترامب: تحدثت مع المشرعين حول فحص خلفية حاملي الأسلحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع المشرعين بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حول تشريع فحص خلفية حاملي السلاح.

وأضاف ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى "حديثًا رائعًا" مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين السناتور تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بحسب ما نشرته شبكة "سي بي إس نيوز".

وتابع أنه لا يعتقد أن الكونغرس بحاجة إلى إعادة الاتصال به إلى الجلسة، "حيث ستكون الحزمة جاهزة بحلول الوقت المحدد للعودة".

ونشر ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "مناقشات جادة تجرى بين قيادة مجلسي النواب والشيوخ حول فحص الخلفية الخاصة بحائزي الأسلحة وطالبي حملها"، مضيفا: "تحدثت أيضا مع الجمعية الوطنية للسلاح وآخرين حتى يتم تقديم واحترام آرائهم القوية بشكل كامل".

وأضاف "لا ينبغي أن توضع الأسلحة في أيدي المرضى عقليا أو المختلين، علينا جميعا العمل سويا من أجل خير وسلامة بلدنا".

Serious discussions are taking place between House and Senate leadership on meaningful Background Checks. I have also been speaking to the NRA, and others, so that their very strong views can be fully represented and respected. Guns should not be placed in the hands of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

​يذكر أن ترامب يضغط على الكونغرس من أجل إجراء فحوصات خلفية شكل قوي على حاملي الأسلحة النارية، بعد إطلاق النار الجماعي الذي في نهاية الأسبوع الماضي.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

​وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما مرعبة بسبب الحق الأمريكي في امتلاك المدنيين للسلاح، وفي 2019 وحده سجلت أمريكا نتيجة للجرائم والحوادث بالأسلحة النارية، مصرع 8837 شخصا، وإصابة 17501.

​وبحسب بوابة "غون" لتقارير العنف التي تجمع وتلخص المعلومات من وكالات إنفاذ القانون والسلطات ووسائل الإعلام، أنه سُجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 33316 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم 253 عملية قتل جماعي، و1044 عملية اقتحام منزل، 893 عملية دفاع عن النفس، و945 عملية إطلاق نار عشوائي.