ترامب: واشنطن ليست مستعدة بعد لإبرام صفقة تجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإبرام صفقة مع الصين حول التجارة.

وقال ترامب للصحفيين "نحن لسنا على استعداد بعد للتوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تجري حواراً مع الصين.

وأضاف "سنرى إذا سيكون هناك لقاء في أيلول/ سبتمبر. لقد كانت هذه السنة هي الأسوأ خلال 35 عاما".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 1 آب/ أغسطس، عن عزم الولايات المتحدة في 1 أيلول/ سبتمبر، فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من الصين بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار. وعلى هذه الخلفية، قام بنك الشعب الصيني، بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي وقت لاحق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الصين في قائمة الدول التي تتلاعب بالعملة، وقالت إنها ستتوجه بهذا الصدد لصندوق النقد الدولي.