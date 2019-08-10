مقتل 6 من طالبان واعتقال 3 آخرين بعملية للقوات الأفغانية غربي كابول

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 6 من حركة طالبان واعتقال 3 آخرين بعد عملية أمنية للجيش الأفغاني غربي العاصمة كابول.

ونقل موقع "آريانا نيوز" الأفغاني عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها "إن 6 عناصر من حركة طالبان قتلوا، فيما اعتقل 3 آخرين بعملية للقوات الأفغانية في إقليم وارداك".

وأضافت الوزارة "قتل اثنان من حركة طالبان خلال العملية، فيما اعتقل آخر، بينما قُتل 4 آخرين بعملية منفصلة في منطقة مجاورة بالإقليم، واعتقل عنصران من الحركة".

وتشهد أفغانستان، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاطا ملحوظا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تبنى مسؤولية اثنين من التفجيرات الثلاثة في كابول الخميس الماضي، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا، وإصابة العشرات.