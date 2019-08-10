توقف جلسة لمجلس النواب الكيني بسبب إطلاق أحد النواب رائحة كريهة

توقفت جلسة لمجلس النواب الكيني، في يوم الأربعاء الماضي 7 أغسطس / آب، بسبب حادثة غريبة جرت بين نائبين اثنين.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد قاطع رئيس المجلس النائب إدوين كاكاش، كلمة النائب جمعة عور، بسبب نزاع نشب بين نائبين اتهم بعضهما الآخر بإفساد جو العمل.

وقال النائب بولس غانا موجها كلامه لرئيس الجلسة "لقد قام أحد النواب بتلويث الهواء، وأنا أعرف من هو".

وأجاب زميله البرلماني الكيني "هذا ليس أنا، لا يمكنني أن فعل شيء من هذا القبيل أمام زملائي".

ونتيجة لذلك، فقد تم إيقاف الجلسة لمدة 10 دقائق، إلى حين وصول عمال النظافة مع معطرات الجو وأزالوا الرائحة الكريهة التي انتشرت في قاعة البرلمان.