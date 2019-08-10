مقتل 13 شخصا بسبب إعصار ليكيما جنوب شرقي الصين

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، عن مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 16 آخرين إثر إعصار ليكيما الذي تسبب بانهيارات أرضية في جنوب شرق الصين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية إن الإعصار وهو التاسع الذي يضرب الصين منذ مطلع العام الجاري والذي وصل لإقليم زيجيانغ مساء يوم أمس الجمعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية التحذير الأحمر في المنطقة، وحذرت أن ليكيما تسبب برياح شديدة وأمطار غزيرة.

وتأثر نحو ثلاثة ملايين شخص في المنطقة بالإعصار، بينما دمّر الإعصار نحو 200 مبنى، وتسبب بالإضرار بنحو 3200 مبنى آخر.

وأجلت السلطات الصينية مليون شخص بسبب الإعصار في الإقليم الواقع جنوب ، بينما أجلت 250 ألف شخص آخرين في شنغهاي.