أردوغان: أغسطس شهر الانتصارات التركية ونأمل نصرا جديدا هذا الشهر

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شهر أغسطس/آب سيشهد ما أسماه "نصرا جديدا" لتركيا، معتبرا أن شهر آب هو شهر الانتصارات التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي رجب طسي أردوغان قوله في رسالة بمناسبة عيد الأضحى، إن شهر أغسطس/ آب "يعرف بشهر الانتصارات في تاريخ الأمة التركية"، وأضاف: "نأمل إضافة نصر جديد لسلسلة الانتصارات هذا الشهر".

قالت الوكالة إن أردوغان "نشر رسالة اليوم السبت هنأ فيها المواطنين، وتمنى أن يحضر الخير للأمة التركية والعالم الاسلامي والبشرية جمعاء".

وأشار أردوغان إلى "الانتصارات" التي تحققت عبر تاريخ الأمة التركية في أغسطس، كمعارك "ملاذ كرد" عام 1071، و"مرج دابق" عام 1516، و"نصر" 30 أغسطس إبان ما قال إنه "حرب الاستقلال" عام 1922، و"عملية السلام العسكرية لنجدة القبارصة الأتراك" 1974.

ولفت الرئيس التركي إلى أن عملية "درع الفرات" التي نفذها الجيش التركي شمال سوريا بدأت في أغسطس/آب عام 2016، التي قالت الوكالة أنها "كانت الضربة الأولى للممر الإرهابي المراد تشكيله على حدود تركيا مع سوريا".

وأضاف أردوغان: "إن شاء الله سنضيف نصرا جديدا إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا، في أغسطس الحالي أيضا".

وختم أردوغان رسالته قائلا: "سنواصل إلحاق الهزيمة بمن يخططون لإيقاف مسيرة بلادنا عبر وسائل خبيثة عديدة، انطلاقا من هجمات المنظمات الإرهابية وحتى الأفخاخ الاقتصادية".