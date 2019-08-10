انتحار صديق ترامب الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين في سجنه

ووفقا لقناة "АВС" فقد انتحر الملياردير الأمريكي ليلاً في زنزانته في سجن مانهاتن السفلي في سجن فيدرالي، حيث احتُجز أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي.
بالإضافة إلى ذلك جند الفتيات لجلب فتيات قاصرات أخريات جدد، حيث لم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عامًا.
هذا ووجهت له تهمة الاتجار في القصر بغرض الاستغلال الجنسي، حيث تصل عقوبتها السجن لمدة 40 سنة، والتآمر للمشاركة في الاتجار إلى 5 سنوات.
وأدت هذه الإدعاءات إلى استقالة وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا. وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وتم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.
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