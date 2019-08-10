بالفيديو والصور.. الجليد يغطي مناطق واسعة بجنوب شرق أستراليا

وفي بلدة أورانج التابعة لولاية نيو ساوث ويلز والواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا غربي سيدني، استمتع سكان بالجليد حيث تباروا في رشق بعضهم البعض بكرات الثلج على البساط الأبيض وفي تشكيل مجسمات "رجل الثلج".
Loads of snow at Mount St Gwinear, Victoria today!! ❄😍— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 10, 2019
Video: Benjamin Jenkins pic.twitter.com/bwD40l1GX5
وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن هذه الأجواء ستستمر حتى غد الأحد11 أغسطس آب. وفقا لـ "رويترز".
Some serious dumps of snow just a couple of hours out of Sydney. #AustralianWinter ❄️😬💯 pic.twitter.com/wTnbTItq4k— Dean Nye (@Dean_Nye) August 10, 2019
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