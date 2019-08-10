بالفيديو والصور.. الجليد يغطي مناطق واسعة بجنوب شرق أستراليا

غطى الجليد أنحاء في جنوب شرق أستراليا اليوم السبت 10 أغسطس/ آب مع استمرار موجة باردة.

وفي بلدة أورانج التابعة لولاية نيو ساوث ويلز والواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا غربي سيدني، استمتع سكان بالجليد حيث تباروا في رشق بعضهم البعض بكرات الثلج على البساط الأبيض وفي تشكيل مجسمات "رجل الثلج".

Loads of snow at Mount St Gwinear, Victoria today!! ❄😍



Video: Benjamin Jenkins pic.twitter.com/bwD40l1GX5 — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 10, 2019

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن هذه الأجواء ستستمر حتى غد الأحد11 أغسطس آب. وفقا لـ "رويترز".