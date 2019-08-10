مادورو يحث الفنزويليين بالشكوى ضد الحصار الأمريكي

وكتب مادورو على صفحته بموقع تويتر، أرحب بيوم الاحتجاج العالمي على الإمبراطورية الأمريكية والحصار الشديد على فنزويلا، وأدعو الفنزويليين للتوقيع على رسالة (إلى الأمم المتحدة) دفاعًا عن استقلالنا وسلامنا وسيادة وطننا. تصرفوا بكرامة!".

Saludo la Gran Jornada Mundial de Protesta contra el imperio de los EE.UU. y el bloqueo brutal contra Venezuela. Invito a todo el pueblo venezolano a firmar en defensa de nuestra Independencia, Paz y Soberanía Patria. ¡Alza tu voz con dignidad! #NoMoreTrump pic.twitter.com/6a3P4x2zWf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 10, 2019

هذا ويقوم الفنزويليون في جميع أنحاء البلاد بمسيرة احتجاجًا على سياسة العقوبات الأمريكية، كما سينضم رئيس الدولة إلى المظاهرات.

Check out this short video report by @BenjaminNorton on the protests in Venezuela against the illegal embargo being imposed by the Trump administration on Venezuela. You're unlikely to see this perspective in the msm. https://t.co/M0Sr3zfzfd — Chris Williamson MP #GTTO (@DerbyChrisW) August 10, 2019

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق مرسومًا يحظر أصول السلطات الفنزويلية في أمريكا، ومن ضمن هذه القائمة البنك المركزي للبلاد وشركة نفط الدولة "PDVSA". بالإضافة إلى ذلك، يسمح المرسوم بفرض عقوبات على المواطنين الأجانب الذين يقدمون الدعم أو البضائع أو الخدمات لأي شخص يخضع للعقوبات، بما في ذلك السلطات الفنزويلية.

وقال مادورو إن فنزويلا سترسل رسالة إلى الأمم المتحدة موقعة من ملايين المواطنين المعارضين للعقوبات الأمريكية.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو في 21 يناير/كانون الثاني بعد فترة قصيرة من أداء اليمين الدستورية. ثم أعلن زعيم المعارضة، خوان غايدو بشكل غير قانوني نفسه رئيسًا مؤقتًا للدولة. واعترفت عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة به.

دعا مادورو غوايدو بدمية الولايات المتحدة. دعمت روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.