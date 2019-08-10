إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه في تورطهما بمقتل أحد مجنديها

القدس - سبوتنيك. وذكر بيان لأوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أنه "في ختام أنشطة استخباراتية وعملياتية واسعة النطاق قام بها جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وجيش الدفاع، تم هذه الليلة اعتقال مشتبه بضلوعهما في العملية الإرهابية التي أودت بحياة الجندي دفير سوريك رحمه الله 8.197 آب/أغسطس 2019 قرب بلدة مجدال عوز بالضفة الغربية".

وذكر البيان أن المعتقلين هما، "نصير صالح خليل عصافرة (ينتمي لحركة حماس بحسب البيان)، وقاسم عارف خليل عصافر، وتم اعتقالهما في بيت كاحل (شمال غربي الخليل).

وأفاد البيان بأنه "تمت إحالة المشتبه بهما إلى التحقيق في الشاباك"، وأن "البحث في ملابسات وقوع العملية الإرهابية لا يزال مستمرا".

وكان عثر صباح الخميس الماضي على جثة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاماً، كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده للجيش الإسرائيلي في مسار خاص للمتدينين، وذلك في منطقة مستوطنة عتصيون جنوب الضفة الغربية، حيث تم العثور على آثار طعن على جثته.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لعائلة القتيل، مشدداً على ملاحقة منفذي العملية التي وصفها بالإرهابية.

في السياق ذاته طالب رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، رداً على العملية قائلاً: "أنا واثق من أن قوات الأمن ستضع يدها على القاتل، وردنا يجب أن يكون حازما: بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، والبداية في غوش عتصيون" وهي الكتلة الاستيطانية التي سكن وتعلم فيها الجندي القتيل".