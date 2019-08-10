Widgets Magazine
تسجيل
21:26 10 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017

    إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه في تورطهما بمقتل أحد مجنديها

    © Sputnik . Issam Al-Rimawi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتقلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين للاشتباه في تورطهما بعملية قتل مجند إسرائيلي قبل أيام.

    القدس - سبوتنيك. وذكر بيان لأوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أنه "في ختام أنشطة استخباراتية وعملياتية واسعة النطاق قام بها جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وجيش الدفاع، تم هذه الليلة اعتقال مشتبه بضلوعهما في العملية الإرهابية التي أودت بحياة الجندي دفير سوريك رحمه الله 8.197 آب/أغسطس 2019 قرب بلدة مجدال عوز بالضفة الغربية".

    قوات الرد السريع التابعة للجيش الإيراني في موكب بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2019 / Atta Kenare
    شرط إسرائيلي أمريكي يطالب روسيا بالانسحاب الإيراني من سوريا ولبنان والعراق
    وذكر البيان أن المعتقلين هما، "نصير صالح خليل عصافرة (ينتمي لحركة حماس بحسب البيان)، وقاسم عارف خليل عصافر، وتم اعتقالهما في بيت كاحل (شمال غربي الخليل).

    وأفاد البيان بأنه "تمت إحالة المشتبه بهما إلى التحقيق في الشاباك"، وأن "البحث في ملابسات وقوع العملية الإرهابية لا يزال مستمرا".

    وكان عثر صباح الخميس الماضي على جثة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاماً، كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده للجيش الإسرائيلي في مسار خاص للمتدينين، وذلك في منطقة مستوطنة عتصيون جنوب الضفة الغربية، حيث تم العثور على آثار طعن على جثته.

    وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لعائلة القتيل، مشدداً على ملاحقة منفذي العملية التي وصفها بالإرهابية.

    في السياق ذاته طالب رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، رداً على العملية قائلاً: "أنا واثق من أن قوات الأمن ستضع يدها على القاتل، وردنا يجب أن يكون حازما: بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، والبداية في غوش عتصيون" وهي الكتلة الاستيطانية التي سكن وتعلم فيها الجندي القتيل".

    انظر أيضا:

    المالكي: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة الغربية
    لاغارد تحث على تركيز الاستثمارات في الضفة الغربية وغزة لاستيعاب عمالة أكثر
    إعلام: إسرائيل توافق على بناء الفلسطينيين في الضفة الغربية
    الخارجية البريطانية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
    الجيش الإسرائيلي يعزز قوات المشاة في الضفة الغربية بعد عملية قتل مستوطنين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك