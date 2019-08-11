موسوي يرد على بومبيو: إيران ستذهب للمفاوضات عندما تقرر هي ذلك

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضدها.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، عن موسوي قوله، اليوم الأحد "إيران لن تدخل أي مفاوضات طالما استمر الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضدها"، موضحا "لا يوجد شخص عاقل يذهب لمفاوضات لا يحترم فيها القواعد والقوانين الدولية ويمارس فيها الضغط والإرهاب الاقتصادي والعقوبات عليه".

وأضاف موسوي ردا على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بومبيو "الجمهورية الإسلامية ستذهب للمفاوضات عندما تقرر هي ذلك، لطرح حقوقها وما لديها من مطالب".

وتابع موسوي "هم يتكلمون عن المفاوضات ولكنهم يكذبون في دعوتهم؛ ففي الوقت الذي يتكلمون فيه عن المفاوضات يمارسون الضغوط ويستخدمون جميع أنواع التهديدات، ويسعون إلى تركيع شعبنا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.