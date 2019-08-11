انهيار سقف مدرجات ملعب فريق هولندي بسبب الرياح

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، عن انهيار جزئي لسقف ملعب فريق "ألكمار" الهولندي وذلك جراء الرياح القوية التي ضربت هولندا مؤخرا.

ونشر موقع "اندبندنت" البريطاني صورا خاصة من سقف مدرج الملعب الهولندي، حيث لم يتعرض أحد للإصابة لعدم وجود مباراة في ذلك الوقت.

Parte da cobertura do estádio do AZ Alkmaar colapsou, na sequência de ventos fortes. Os estragos foram de enorme dimensão, mas não houve feridos.



📷 EPA/Vincent Jannink#alkmaar #azalkmaar #estadio #holanda pic.twitter.com/gDi140JhO6 — maisfutebol (@maisfutebol) August 11, 2019

وقال متحدث باسم النادي "لم يكن هناك أحد في الملعب وقت الانهيار، إدارة النادي وحملة الأسهم في طريقهم إلى النادي الآن، ما زلنا نبحث في السبب".

وتم افتتاح ملعب "آفاس" في عام 2006 وتبلغ سعته 17 ألف متفرج.