انهيار سقف مدرجات ملعب فريق هولندي بسبب الرياح

ونشر موقع "اندبندنت" البريطاني صورا خاصة من سقف مدرج الملعب الهولندي، حيث لم يتعرض أحد للإصابة لعدم وجود مباراة في ذلك الوقت.
Parte da cobertura do estádio do AZ Alkmaar colapsou, na sequência de ventos fortes. Os estragos foram de enorme dimensão, mas não houve feridos.— maisfutebol (@maisfutebol) August 11, 2019
📷 EPA/Vincent Jannink#alkmaar #azalkmaar #estadio #holanda pic.twitter.com/gDi140JhO6
وقال متحدث باسم النادي "لم يكن هناك أحد في الملعب وقت الانهيار، إدارة النادي وحملة الأسهم في طريقهم إلى النادي الآن، ما زلنا نبحث في السبب".
وتم افتتاح ملعب "آفاس" في عام 2006 وتبلغ سعته 17 ألف متفرج.
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