روحاني : قضية كشمير ليس لها حل عسكري

قال الرئيس الإيراني أن قضية كشمير ليس لها حل عسكري أبدا ويجب اعتماد الدبلوماسية لمعالجتها.

وأكد روحاني خلال اتصال هاتفيا اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأه والحكومة والشعب الباكستاني بعيد الأضحى المبارك، وقال، إن إيران وباكستان كانتا دائما ولازالتا دولتين صديقتين وشقيقتين .

وتابع الرئيس الإيراني "إيران تسعى لتوسيع العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة وخاصة باكستان في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك تطوير الأسواق الحدودية المشتركة"، كما نقلت وكالة "ارنا".

ونوه روحاني إلى أن "إيران اليوم في وضع خاص بسبب الحظر الأمريكي الأحادي الجانب والجائر، لكنها تعمل أيضا على حماية الملاحة البحرية المستدامة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع جيرانها".

وأضاف رئيس الجمهورية إلى أن إيران تسعى جاهدة وباستمرار لمنع التوترات والاضطرابات في المنطقة وتعتقد أن الشعب الكشميري المسلم يجب أن يمارس مصالحه وحقوقه القانونية وأن يكون قادرا على العيش في سلام.

وفي إشارة إلى دعوة إيران، للهند وباكستان للتحلي بضبط النفس ومنع انعدام الأمن وقتل الأبرياء في كشمير، قال روحاني: إن قضية كشمير ليس لها حل عسكري ويجب أن نسعى إلى حل دبلوماسي.