وزير الدفاع التركي: أنقرة دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية

أعلن وزير الدفاع التركي خلصوي أكار أن تركيا دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية، داعيا الجميع إلى عدم اختبار قوتة بلاده بهذا الصدد.

وأكد أكار خلال زيارة أجراها للفرقاطة المرافقة لسفينة التنقيب التركية "ياووز"، أن تركيا لن تغض الطرف عن أي أمر واقع في قبرص وشرق المتوسط وإيجه، ولن تسمح باتخاذ قرارات ضد شعبي تركيا وقبرص التركية، وفقا لوكالة "الأناضول".

وقال "إن تركيا دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية، وندعو أن لا يختبر أحد قوتنا".

وأضاف "لا أحد ينتظر من شعب قبرص التركية والدولة التركية وشعبها أن يبقوا متفرجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج الغاز والنفط، والاستفادة من تلك الثروات".

وشدد أكار على أن القوات المسلحة التركية تعزز قوتها كلما تطهرت من تنظيم "غولن" الإرهابي، لافتا إلى أن هذا ظهر سواء بالعمليات أو بالمناورات البرية أو البحرية أو الجوية.

وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز على جانبي الجزيرة. وتوجد إحدى السفينتين في مياه تعتبرها قبرص والاتحاد الأوروبي جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة بينما توجد الأخرى في المياه الإقليمية القبرصية.