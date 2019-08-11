ظريف حول أحداث الأقصى: على المسلمين الاتحاد لإنهاء هذا الطغيان

وقال ظريف اليوم في تغريدة على موقع "تويتر" ردا على هجوم الجنود الإسرائيليين على المسجد الأقصى في أول يوم من عيد الأضحى مرفقا إياها بصورة إمرأة تتعرض للضرب من قبل إسرائيليين "إن الجريمة التي تعرضها هذه الصورة قد وقعت صباح اليوم بالضبط في المسجد الأقصى، في يومنا المقدس".

وتابع وزير الخارجية الإيراني " هؤلاء الإرهابيين يأملون بفرض "إهانة القرن" على الفلسطينيين، نحن المسلمون قادرون على إنهاء هذا الطغيان، ولكن فقط لو اتحدنا".

The crime shown in this photo was but one perpetrated on al-AQSA this morning—on our holy day.



The same terrorists are hoping to impose #HumiliationoftheCentury on Palestinians.



We Muslims have power to end this tyranny, but only if we unite. pic.twitter.com/xBcFP0tbOG — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2019

واندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين مصلين في المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وقالت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى وحاولت إخراج المصلين بالقوة، وأصابت عددا من المصلين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز بغزارة.