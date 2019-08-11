مقتل 147 شخصا في فيضانات الهند

لقي أكثر من 147 شخصا مصرعهم اليوم الأحد بسبب الفيضانات في ولايات وكارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا الهندية بينما سارعت فرق الإنقاذ لإجلاء السكان.

وأعلنت السلطات المحلية مقتل 60 شخصا في ولاية كيرالا وحوالي 30 شخصا في ولاية مهاراشترا في حوادث متعلقة بالأمطار لافتين إلى أن مخيمات الإيواء استقبلت ما يزيد عن 165 ألف شخص.

وشهدت كيرالا فيضانات مدمرة العام الماضي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وتضرر منها أكثر من خمسة ملايين. ووصفت هذه الفيضانات بأنها الأسوأ في الولاية خلال نحو 100 عام.

وأغرقت مياه الفيضان أجزاء من مدينة هامبي الأثرية، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي في ولاية كارناتاكا الهندية.

وهذا الأسبوع، ضربت الفيضانات أيضا ولاية مهاراشترا المجاورة لكيرلا، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا في الولايتين ما لا يقل عن 40 قتيلا، إضافة إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص.