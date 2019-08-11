رئيس وزراء بكستان يشبه عدم تحرك المجتمع الدولي في كشمير ب "استرضاء هتلر"

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد انتقادا لاذعا للمجتمع الدولي بشأن قضية كشمير، متساءلا عما إذا كان العالم سيكتفي بالتفرج إزاء توسع القومية الهندوسية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمية.

وقال خان في تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر" إن خطوة نيودلهي "محاولة لتغيير الديموغرافيا في كشمير عبر تطهير إتني، والسؤال المطروح هو: هل سيتفرّج العالم ويسترضي كما فعل مع هتلر في ميونيخ".

سوال یہ ہے کہ: کیا دنیا خاموشی سے تماشہ دیکھے گی اور میونخ میں ہٹلر کی طرح اب بھی ظالم کی خوشامد کا رستہ اپنائے گی؟ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 11, 2019

وأضاف خان أن "إيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف".

ووصف خان الخطوة بأنها نسخة معتنقي عقيدة تفوق الهندوس، معتبرا أنها ستؤدي إلى قمع المسلمين في الهند وستفضي في ما بعد إلى استهداف باكستان.

نازی ازم سے متاثر آر ایس ایس کے نظریات کے سائے میں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، کریک ڈاؤن اور کشمیریوں کے قتل عام کے مناظر سامنے آرہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ نسلی بنیادوں پر نسل کشی کا سہارا لیکر کشمیر میں آبادیات کا تناسب تبدیل کیا جائے۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 11, 2019

ويشهد الشطر الهندي من كشمير إجراءات أمنية مشددة فُرضت قبيل إلغاء الحكم الذاتي كما فُرض حظر تجوّل وقُطعت شبكات الهاتف والانترنت في خطوة اتُّخذت على ما يبدو لتفادي اندلاع أعمال عنف.

وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة.

وجاء الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني على تويتر في خضم توترات متصاعدة بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا، بعد أن ألغت نيودلهي الأسبوع الماضي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الهندي من الإقليم وأخضعته لسلطة الحكومة المركزية.