251 مهاجرا على متن "أوشن فايكينغ" بعد إنقاذ 81 آخرين

نفذت منظمة "إس أو إس المتوسط" اليوم الأحد، عملية إنقاذ ثالثة قبالة السواحل الليبية، شملت 81 مهاجرا بحيث أصبحت تستضيف 251 مهاجرا على متن السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها رفقة منظمة" أطباء بلا حدود".

وقال منسق عمليات البحث والإنقاذ في المنظمة، نيكولاس رومانيوك، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون، الظروف المناخية الجيدة تساعد المهاجرين على الإبحار".

كما أكدت المنظمة أن معظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم سودانيون كانوا قد غادروا السواحل الليبية، مساء أمس السبت، على متن زورق مطاطي.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في العملية الأولى يوم الجمعة شملت 81 شخصا من غرب أفريقيا والسنغال وساحل العاج، تنقلوا إلى ليبيا بحثا عن عمل قبل أن تفاجئهم الحرب.

هذا وأوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" التي تتولى تسجيل المهاجرين على متن السفينة أن 81 في المئة منهم تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، فيما يشكل القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 17 في المئة.

في غضون ذلك، تواصل السفينة "أوشن فايكينغ" التحرك في المياه الدولية على بعد حوالى خمسين ميلا بحريا من سواحل العاصمة الليبية طرابلس.