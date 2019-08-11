الحرس الثوري: لايوجد بلد ينعم بالأمن أكثر من إيران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، أنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران.

وقال شريف: "إن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران ستطاعت تحويل الحرب التي شنتها العراق في عهد رئيسها الأسبق صدام حسين "1980 - 1988" إلى "فرصة" لافتا أن القدرة الدفاعية الايرانية استطاعت اسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية "مما اذهل العالم حتى حلفاء أمريكا" حسب تعبيره.

وأضاف شريف أنه منذ 110 أعوام تمتلك إيران النفط والغاز وإلى ما قبل عامين كانت تستورد البنزين، إلا أنها وفي أقل من 8 أعوام افتتحت مصفاة تكرير، وقبل أسبوعين تم تصدير أول شحنة من البنزين، الأمر الذي اعتبره شريف تحقيقا للاكتفاء الذاتي واستطاعة للتصدير "في ذروة الحظر المفروض".