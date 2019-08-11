الملكة إليزابيث مستاءة من السياسيين البريطانيين

عبرت الملكة إليزابيث الثانية عن خيبة أملها في السياسيين البريطانيين مشيرة إلى "عدم قدرتهم على الحكم".

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن مصدر مقرب من العائلة المالكة أدلت الملكة بهذا التصريح في اجتماع مغلق عام 2016 بعد استقالة ديفيد كاميرون، لافتا إلى أن خيبة أملها ازدادت يوما بعد يوم.

وبحسب الصحيفة ازداد استياء الملكة بعد محاولات أعضاء البرلمان في إشراكها في حل الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 120 مليون دولارتقريبا) على الحملات الإعلانية، استعدادًا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.