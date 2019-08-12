إعلام: مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بهجوم مسلح على مقهى في المكسيك

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذته عصابة مسلحة على مقهى ترفيهي للبلياردو في مدينة إيرابواتو المكسيكية الواقعة بولاية غواناخواتو.

مكسيكو - سبوتنيك. وبحسب موقع "سين إمبارغو"، وقع الهجوم المسلح، ليلة الأحد عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي، وفقا الموقع قتل ثمانية أشخاص على الفور، وأصيب ثلاثة آخرون.

#Nacionales #Guanajuato



🚨 Se registra hace unos momentos un ataque armado en la ciudad de #Irapuato #Guanajuato.

Los hechos se registran en la colonia Che Guevara, con saldo preliminar de 6 personas #muertas

La zona se encuentra acordonada.#Entérate #Seguridad pic.twitter.com/ImC70e9Fwt — Cronicas San Juan del Río (@CRONICAS_SJR) August 11, 2019

من الجدير بالذكر أن الحادث وقع على بعد أمتار من مبنى وزارة الأمن العام في إيرابواتو.