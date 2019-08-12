إعلام: مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بهجوم مسلح على مقهى في المكسيك

مكسيكو - سبوتنيك. وبحسب موقع "سين إمبارغو"، وقع الهجوم المسلح، ليلة الأحد عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي، وفقا الموقع قتل ثمانية أشخاص على الفور، وأصيب ثلاثة آخرون.
#Nacionales #Guanajuato— Cronicas San Juan del Río (@CRONICAS_SJR) August 11, 2019
🚨 Se registra hace unos momentos un ataque armado en la ciudad de #Irapuato #Guanajuato.
Los hechos se registran en la colonia Che Guevara, con saldo preliminar de 6 personas #muertas
La zona se encuentra acordonada.#Entérate #Seguridad pic.twitter.com/ImC70e9Fwt
من الجدير بالذكر أن الحادث وقع على بعد أمتار من مبنى وزارة الأمن العام في إيرابواتو.
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