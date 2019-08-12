بعد حذفها من برنامج الـ"إف 35" الأمريكي… صحيفة: تركيا تدرس شراء "سو 35" الروسية 

تدرس السلطات التركية إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "سو-35"، بعد قرار واشنطن بحذف اسم تركيا من البرنامج الخاص بصناعة المقاتلات الأمريكية من طراز "إف – 35"، حسبما أوردت صحيفة "يني شفق" اليومية التركية عن مصدر عسكري.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن مشتريات القوات المسلحة التركية طلبوا من العسكريين دراسة خيار "سو-35".

وأوضحت الصحيفة أن السلطات طلبت من رئاسة صناعات الدفاع وقيادة القوات الجوية التركية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، تقديم تقييم لهذه الفكرة.

وأشارت "يني شفق" إلى أن أنقرة ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء الطائرات الروسية ردود فعل إيجابية من قبل الجيش.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على تقرير الصحيفة بعد.

يذكر أنه سبق وصرح رئيس اتحاد شركات "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات "سو 35" متعددة المهام إلى تركيا إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها بذلك.

وصرحت الولايات المتحدة في وقت سابق، بأنها قررت حذف اسم تركيا من البرنامج الخاص بصناعة أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 35"، وذلك بعد بدء توريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس – 400" إلى تركيا.