بعد حذفها من برنامج الـ"إف 35" الأمريكي… صحيفة: تركيا تدرس شراء "سو 35" الروسية 

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن مشتريات القوات المسلحة التركية طلبوا من العسكريين دراسة خيار "سو-35".
وأشارت "يني شفق" إلى أن أنقرة ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء الطائرات الروسية ردود فعل إيجابية من قبل الجيش.
ولم يعلق المسؤولون الأتراك على تقرير الصحيفة بعد.
يذكر أنه سبق وصرح رئيس اتحاد شركات "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات "سو 35" متعددة المهام إلى تركيا إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها بذلك.
وصرحت الولايات المتحدة في وقت سابق، بأنها قررت حذف اسم تركيا من البرنامج الخاص بصناعة أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 35"، وذلك بعد بدء توريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس – 400" إلى تركيا.
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