المعارضة الأرجنتينية تتصدر الانتخابات التمهيدية في البلاد بعد فرز أكثر من 80٪ من الأصوات

تتصدر المعارضة الأرجنتينية الانتخابات التمهيدية في البلاد بهامش يزيد عن 10 بالمائة بعد فرز أكثر من 80 بالمئة من أصوات الناخبين.

بوينس إيرس - سبوتنيك. وبحسب لجنة الانتخابات الوطنية بعد فرز أكثر 80 بالمائة من أصوات الناخبين، حصل مرشح تحالف "الجبهة للجميع"، ألبرتو فرنانديز على 47.10 بالمائة من أصوات الناخبين.

وأضافت "بينما حصل مرشح "معا للتغير"، الرئيس الحالي للبلاد، موريسيو ماكري على 32.47 بالمائة من الأصوات".

وتواجه سياسات ماكري الصديقة للسوق تحديات من ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة الرئيسي، حسب وكالة أنباء بلومبرغ يوم الأحد.

وتوجه ناخبو الأرجنتين إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد في انتخابات تمهيدية يُنظر إليها على أنها "أفضل مقياس حتى الآن لفرص الرئيس موريسيو ماكري، للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في الأرجنتين في 27 أكتوبر 2019، لانتخاب رئيس الأرجنتين، وأعضاء الكونغرس الوطني وحكام معظم المقاطعات.