بعد روسيا...أمريكا ترسل روبوتا إلى محطة الفضاء الدولية

صرح متحدث باسم "ناسا" لوكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة سترسل بعد روسيا روبوت الفضاء البشري Robonaut2 إلى محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن يرسل في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2019.

وأجاب المتحدث عن سؤال حول موعد إرسال الروبوت Robonaut2 إلى محطة الفضاء الدولية، قائلا: "ليس قبل نهاية عام 2019".

وقد تم إرسال الروبوت Robonaut2 إلى المحطة من قبل. كان عليها من عام 2011 إلى عام 2018 وقام بأداء العديد من المهام، ثم تعطل. أعيد إلى الأرض للإصلاح والتحديث.

في 22 أغسطس/آب، من المقرر أن تغادر المركبة الفضائية "سويوز-إم إس-14" مع روبوت فيدور الروسي. قبل الرحلة، تم تغيير اسمه إلىSkybot F-850.

لن يكون الروبوت "فيدور" الروسي على محطة الفضاء الدولية لفترة طويلة. بعد إجراء رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف تجارب معه داخل المحطة، سيعاد إلى الأرض في 7 سبتمبر/أيلول لإجراء مزيد من التعديلات عليه.