كم تدفع "ناسا" لرواد الفضاء والامتيازات التي تقدمها

يمكن لرواد الفضاء العاملين في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الترشح لفئة العمال من الدرجة "GS-15"، وهي الفئة التي تعادل رتبة عقيد أو نقيب بحري في الجيش الأمريكي.

ترشح رواد الفضاء لهذه الفئة سيمنحهم رواتب تصل لـ155 ألف دولار سنويا أي ما يعادل حوالي 13 ألف دولار شهريا.

رائد فضاء "ناسا" السابق، سكوت كيلي، والذي غادر الوكالة في عام 2016، ويحمل في سجله 4 رحلات فضائية، منها رحلة استكشافية لمدة عام في المحطة الدولية، تحدث لـ"سبوتنيك" عن القواعد المتبعة في الوكالة الأمريكية في ما يتعلق برواتب الرواد وكيف يتم تصنيفهم.

سكوت تحدث عن راتب يصل إلى 155 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى نوعية الالتحاق للعمل في الوكالة كرائد فضاء، فالذين يلتحقون بالوكالة قادمين من الجيش يبقون على وضعيتهم العسكرية أي وكأنهم يخدمون في الجيش، ويتلقون رواتبهم وفقا للوائح وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب ما قال كيلي، فإنهم يتلقون أكثر بقليل بشكل صاف من غيرهم بنفس الرتبة، كونهم لايخضعون بشكل تام لقوانين الضرائب، كما يحصل الرواد على إجازات مرضية وعطل بالإضافة للتأمين، على الرغم من تغطية جزء من التكاليف من قبل الموظفين أنفسهم، بالإضافة لتمتعهم بمزايا إضافية تتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وبالنسبة للمدنيين الراغبين بالالتحاق في الوكالة كرواد فضاء، فيتوجب عليهم التقدم بطلب من أجل تصنيفهم كموظفين من فئة "GS-11 " عند القبول، ليحصلوا لاحقا على راتب يصل لحوالي 5.5 ألف دولار شهريا، كما يتم تقسيم الفئات مع مراعاة عامل الخبرة والمهارات والمستوى التعليمي للمرشحين.

ويحصل رواد فضاء "ناسا" على استحقاقاتهم وفقا لعمر الخبرة الفعلية، فرائد الفضاء الذي جاء إلى الوكالة برتبة عقيد، سيحصل بعد مرور 8 سنوات على حوالي 8 آلاف دولار شهريا وبعد 10 سنوات على حوالي 10 آلاف دولار، على عكس الأشخاص المدنيين.

كما يحصل رواد "ناسا" على تعويض دائم عن السكن كما يحصلون على دفعات أخرى تتعلق بخدمتهم العسكرية.