غوايدو يتحدث عن "مهزلة جديدة" تجهزها الجمعية التأسيسية في فنزويلا

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، أكد غوايدو أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية وملاحقة نواب قضائيا" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وقال: "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا".
#Venezuela. https://t.co/bGLZjxXuCq— Juan Guaidó (@jguaido) August 12, 2019
من جهته، أكد رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابييو، انعقاد الجلسة اليوم الاثنين.
وأفاد رئيس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، بأن ما يجري هو "مهزلة جديدة".
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