غوايدو يتحدث عن "مهزلة جديدة" تجهزها الجمعية التأسيسية في فنزويلا

اتهم زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها في 2021.

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، أكد غوايدو أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية وملاحقة نواب قضائيا" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقال: "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا".

من جهته، أكد رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابييو، انعقاد الجلسة اليوم الاثنين.

وأفاد رئيس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، بأن ما يجري هو "مهزلة جديدة".