مباحثات روسية هندية حول مشاريع الغاز في القطب الشمالي

وقال غويال لوكالة "سبوتنيك": "يجري وزيرا الطاقة الروسي والهندي مناقشات مع شركات الطاقة. يناقش الوزراء مع شركات الطاقة الروسية المشاريع المستقبلية، لا سيما في منطقة القطب الشمالي، في مجال التنقيب عن الغاز"، مشيرا إلى أن الشراكة في قطاع الطاقة بين البلدين "قوية للغاية".

وأضاف الوزير: " آمل أن تتاح لنا في المستقبل القريب الفرصة للقاء وفد روسي في الهند... الشراكة ستحدد في نهاية المطاف نجاح المشروعات الهندية-الروسية المشتركة".

كما أعرب الوزير الهندي عن ثقته بقدوم المزيد من رجال الأعمال الروس في المستقبل إلى الهند لمناقشة الفرص المحتملة للبلدين، سواء كانت في روسيا أو في الهند، مشيرا إلى أن زيادة التفاعل بين البلدين، ستعمل على تقوية العلاقات بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ناريندرا مودي".

وقال : "نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا وسنعمل على توسيعها، لذا سنرحب بالوفد الروسي في الهند، وستكون هذه الزيارة أيضا بمثابة إشارة جدية للمجتمع الهندي بما فيه رجال الأعمال، وستكون دعوة لمزيد من الاتصالات التجارية مع روسيا".

وأشار إلى أن الشعب الهندي يعرف روسيا جيدا، ويعاملها معاملة حسنة. وختم وزير التجارة والصناعة الهندي، قائلا: "نريد أن نرى روسيا في الهند".

يذكر أن وفد هنديا وصل برئاسة وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، إلى الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الخامس.