أمريكي يفوز باليانصيب بعد قيامه بعمل خيري

فاز أحد سكان مدينة شارلوت الأمريكية بولاية نورث كارولينا، باليانصيب بعد ساعات قليلة من قيامه بعمل خيري.

ووفقا لوكالة "يونايتد برس" الأمريكية أراد توماس فراي التخلص من سريره القديم وبدلا من بيعه أو رميه في مكب النفايات قرر التبرع به لمنظمة "جيش الخلاص" الخيرية.

وبحسب الوكالة، قام توماس في طريق العودة إلى المنزل بشراء تذكرة يانصيب. وفي صباح اليوم التالي، قام الأمريكي بفحص النتائج ليتفاجأ بفوزه بمبلغ 349 ألف دولار.

ويعتزم توماس الاحتفاظ بالجائزة النقدية لمخططات مستقبلية.

وفي حزيران / يونيو الماضي، ربح شخص من سكان ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بالجائزة الكبرى في يوم ميلاده.